إعصار هاجيبس يقترب من اليابان.. وعشرات الآلاف يخلون منازلهم

صدرت أوامر لعشرات الآلاف بإخلاء منازلهم في شرق ووسط اليابان، اليوم السبت، حيث هب إعصار “هاجيبس” القوي، مصحوبا بأمطار غزيرة وفيضانات.

وأصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا طارئا من سقوط أمطار لسبع مقاطعات، بما فيها طوكيو وشيزوكا، فيما حذروا من حدوث انهيارات طينية وفيضان الأنهار وهبوب رياح قوية وعواصف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه عثر على شخص ميت في شاحنة مقلوبة في مدينة اشيهار، شرق طوكيو كما أصيب خمسة أشخاص إثر وصول عاصفة إلى المنطقة، حيث تسبب في تدمير منزل ونزع أسقف العديد من المنازل.

وتسبب إعصار هاجيبس بالفعل في هطول أمطار غزيرة أدت إلى غمر مناطق سكنية في بعض المدن بوسط اليابان.

وقالت شركة “طوكيو الكتريك باور” للكهرباء إن حوالي 29 ألف أسرة انقطع عنها الكهرباء في منطقة “كانتو” ومقاطعة “شيزوكا”.

ومن المتوقع أن يصل “هاجيبس”، الإعصار الـ 19 في الموسم، إلى اليابسة في شرقي ووسط اليابان مساء اليوم السبت، وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح “عاتية” وهطول أمطار قياسية .

وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، بينما تم إيقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار السريع في شرق ووسط اليابان حسبما أعلن المسئولون عن التشغيل .

يذكر أن مركز الإعصار يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب ساحل مدينة هاماماتسو بوسط اليابان.

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