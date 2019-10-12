قتيل في اليابان مع اقتراب الإعصار “هاغيبيس”

طوكيو-العنوان

يواصل الإعصار “هاغيبيس” السبت تقدمه باتجاه اليابان، تسبقه أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى مقتل شخص بينما تلقى 1،6 مليون من السكان توصيات بإخلاء منازلهم.

ويتوجه “هاغيبيس” بشكل مباشر إلى مدينة طوكيو الهائلة وتسبب قبل وصوله باضطرابات في حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وأدى إلى إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي وأثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا بوسط البلاد، بينما لم تتمكن حوالي ألفي طائرة من الإقلاع السبت.

ويفترض أن يضرب الإعصار وسط وشرق اليابان مساء السبت ترافقه رياح تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

لكن قبل ساعات من وصوله إلى السواحل، أدت الرياح التي سبقته إلى سقوط قتيل في منطقة شيبا بشرق طوكيو، التي ضربها إعصار عنيف الشهر الماضي.

وقال هيروكي ياشيرو الناطق باسم فرق الإطفاء في منطقة إيشيهيرا في مديرية شيبا، إن “رجلا في التاسعة والأربعين من العمر عثر عليه في شاحنة صغيرة مقلوبة. وقد نقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته”.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن “هاغيبيس” سيكون أول إعصار مصنف “قوي جدا” يضرب جزيرة هونشو الكبرى منذ 1991، سنة وضع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مقياسا لشدة الأعاصير.

وأوضحت الوكالة أن مدى الإعصار واسع جدا وسيؤدي إلى “هبات رياح عنيفة وإلى هيجان البحر” في مناطق عديدة في البلاد.

المصدر-وكالات

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