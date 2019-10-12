سامبدوريا يستطلع رأي توتي وكاسانو بشأن مدربه الجديد

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق بين المدير الفني المخضرم وسامبدوريا اليوم على أن يبدأ مشواره التدريبي يوم الثلاثاء.

ووفقا لصحفية “SECOLO” الإيطالية فأن ماسيمو فيريرو رئيس السامب لم يكن متأكدا من قدرة رانييري على قيادة الفريق فنيا.

رانييري حقق معجزة فوز ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-16، وتولي قيادة أندية روما الإيطالي وفولام الإنجليزي ونانت الفرنسي سابقا.

وطلب فيريرو نصيحة كل من توتي وكاسانو الذي سبق لهما التدرب تحت قيادة الإيطالي المخضرم وتلقي نصائح إيجابية حوله ليوافق على تعيينه.

سامبدوريا الموسم الحالي بعد مرور 7 جولات فاز في مباراة واحدة وهو ما أدى لإقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب الفريق.

وستكون المباراة الأولى لرانييري أمام روما يوم 20 أكتوبر المقبل والذي يوافق يوم عيد ميلاده الـ 68.

وحاول سامبدوريا في الصيف الماضي الحصول على خدمات توتي للعمل كمدير رياضي للنادي عقب ترك منصبه في روما، لكن المحاولات قوبلت بالرفض.

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