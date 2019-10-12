ليس ميسي أو كريستيانو.. مورينيو يختار أفضل لاعب في التاريخ

مورينيو تحدث لـ “لايف سكور” عن اختياره لأفضل لاعب في التاريخ قائلا: “رونالدو الظاهرة وكريستيانو رونالدو ثم ليونيل ميسي، حظوا بمسيرة طويلة وظلوا في القمدمة طيلة 15 عاما”.

وتابع مدرب إنتر وتشيلسي وريال مدريد السابق “بالرغم من الحديث عن الموهبة والذكاء لا أحد يتفوق على رونالدو نزاريو”.

وأكمل “عندما كنت في برشلونة رفقة بوبي روبسون اكتشفت أنه أفضل لاعب في العالم برؤيته في الملعب، الإصابات قتلته وكان سيكون أكثر روعة، لكن الموهبة التي امتلكها في سن الـ 19 كانت مميزة”.

مورينيو عمل مع المدير الفني الإنجليزي روبسون إنذاك كمترجم في صفوف برشلونة ببداية مسيرته.

وأضاف البرتغالي “عام 1997 برشلونة واجه باريس سان جيرمان وهدف رونالدو كان رائعا”.

البرازيلي سجل 47 هدفا في موسمه الوحيد مع برشلونة خلال 49 مباراة.

ثم رحل بعدها لصفوف إنتر وريال مدريد وميلان وكورنثيانز ثم أعلن اعتزاله بعد إصابات عديدة ضربت ركبتيه.

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