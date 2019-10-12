وزير خارجية الأردن يدين التوغل العسكري التركي في سوريا

قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا: “ترفض الأردن وتدين أي عدوان على سوريا وأي تهديد لوحدة أراضيها وأمنها، ونطالب تركيا الوقف الفوري للهجوم على الشمال السوري والمسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية”.

وأضاف الصفدي: “الأزمة السورية سببت معاناة إنسانية للشعب السوري وهددت مصالحنا وقوضت أمننا الجماعي وقدرتنا على حمايته، وتتطلب مصالحنا ويستوجب أمننا الوطني التوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويحفظ أمن واستقرار سوريا”.

وأكمل الصفدي:” علينا تفعيل الدور العربي الجماعي للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذه المأساة التي يبقى الشعب السوري ضحيتها الأولى، وأمن سوريا وجوارها طريقه التوصل لحل سياسي للأزمة يعالج كل تداعياتها ويحفظ وحدة سوريا واستقرارها”.

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