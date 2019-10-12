العثور على مقبرة جماعية ببنغازي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي العثور على مقبرة جماعية بمنطقة الهواري الواقعة جنوب غرب بنغازي، قام أفراد تنظيم داعش بدفن قتلاهم بها .

وبثت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تسجيلا مصورا يظهر استخراج رفاة الجثث موضحة أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تطهير القوات المسلحة لمدينة بنغازي من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين تم العثور على المقبرة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الواقعة لم تكن الأولى حيث سبق وأن تم العثور على مقابر جماعية في عدد من مناطق مدينة بنغازي منها منارة بنغازي، ومدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الصابري، وأيضاً في العمارات السكنية بمنطقة قنفوذة وغيرها.

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