الرئيس العراقي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف العمليات التركية في سوريا

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، لبحث وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وشدد الرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي مع موجيريني “على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا”، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وطالب صالح بتبني “الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام”.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ الأربعاء الماضي، هجوما عسكريا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

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