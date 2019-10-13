راموس: كنت مستعد لمقايضة الرقم القياسي بالنقاط الثلاث

راموس بات أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ منتخب إسبانيا، في التعادل 1-1 على أرض النرويج بتصفيات يورو 2020.

وصرّح راموس بعد المباراة: “كان تعادلا مؤسفا، النرويج استفادت من الدقائق الأخيرة وضغطونا بقوة. هذا محزن لأننا أردنا التأهل”.

وأضاف: “الأرقام الفردية ثانوية، كنت مستعد لمقايضة الرقم القياسي بالفوز”.

وواصل: “أفتخر بكوني الإسباني الأكثر ارتداء لقميص المنتخب، وآمل أن أظل أرتديه لمرات أكثر”.

صحيفة “موندو” الإسبانية ذكرت أن راموس يستهدف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بالدور المقبل، واللاعب لم ينف: “من المبكر الحديث عن الأولمبياد، ولكن أي شخص يتلقى الدعوة للعب بضعة مبارياتها فيها لن يقول لا. إنه أمر لا يمكنك رفضه. الموسم لا يزال طويلا، لكنها فكرة لطيفة”.

ساؤول نيجيز تقدّم لـ إسبانيا في مطلع الشوط الثاني، إلا أن جوشوا كينج سجل هدفا متأخرا من علامة الجزاء وخطف نقطة لبلاده النرويج.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وترفع النرويج رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

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