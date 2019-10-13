ضربات جوية مكثفة على مواقع للوفاق جنوب طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

استهدف سلاح الجو مخزنًا للذخيرة وآليات، يقع خلف جامعة أفريقيا، مواقع أخرى تابعة للمجموعات المسلحة في معسكر حمزة ومحيط خلة الفرجان ومزرعة بشارع السدرة، إضافة لضربات متلاحقة على التمركزات المسلحة في محيط منطقة العزيزية.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن مصنع التبغ في العاصمة، تحوّل إلى ورشة تركيب والأسلحة على الآليات، إضافة لاستخدامه مخزنا للذخيرة.

وأكد المركز على رفضه الكامل لاستغلال المواقع التي يتواجد فيها المدنيين، واستغلال المواقع المدنية، حتى لا تتعرض المجموعات المسلحة لضربات سلاح الجو في الجيش الوطني.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المجموعات المسلحة، تراجعت في أغلب مواقعها، بعد تكثيف الضربات الجوية، وانهيار أجزاء من قوتها.

من جهة أخرى، طالب المركز بضرورة إخراج المجموعات المسلحة بالمعهد الصحي بحي الدولار في مدينة سرت، وعدم استخدامه للأغراض العسكرية، مشيرا أن أهالي المدينة يشعرون بالاستياء ويطالبون بعدم إقحام المرافق الصحية والحيوية المدنية لأهداف عسكرية، تُهدّد المدنيين.

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