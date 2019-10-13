الكاردينال نيومان يصبح أول قديس كاثوليكي إنجليزي منذ قرون.. اليوم

من المقرر أن يصبح الكاردينال جون هنري نيومان، الذي تحول من قس انجليكي إلى كاثوليكي ومفكر العصر الفيكتوري الرائد الذي تعود شهرته إلى القرن التاسع عشر، اليوم الأحد، أول قديس كاثوليكي إنجليزي في فترة ما بعد الإصلاح.

وسيقود البابا فرنسيس ما يُطلق عليه قداس التطويب في قائمة القديسين لنيومان وأربعة مرشحين آخرين في ساحة القديس بطرس، بدءًا من الساعة 1015 صباحا بالتوقيت المحلي (0815 بتوقيت جرينتش).

وسيترأس الأمير تشارلز الوفد البريطاني لحضور الاحتفال، وفقا لما أعلنه مكتبه الشهر الماضي.

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