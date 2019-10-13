الإعصار الأقوى منذ العام 1958 يضرب اليابان

قتل 19 شخصاً على الأقل بعد يوم من وصول الإعصار هاغيبيس إلى جنوب طوكيو، والذي يعد الإعصار الأقوى الذي يضرب طوكيو منذ العام 1958 ، مسجلاً رقما قياسيا في هطول الأمطار.

المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا، ، أكد في تصريحات صحفية أن الإعصار تسبب في أضرار جسيمة شرقي اليابان، حيث تم نشر 27 ألف جندي ورجل إنقاذ في هذه العملية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نحو 100 شخص أصيبوا حتى الآن، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 270 ألف أسرة.

وكان إعصار هاغيبيس، وهي كلمة تعني “سرعة” باللغة التجالوجية في الفلبين، وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء السبت، وهز زلزال بقوة 5.7 طوكيو بعدها بوقت قصير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا