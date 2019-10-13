سفير الفلبين يدعو لمساعدة مواطنيه في ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

وعد سفير دولة الفلبين لدى ليبيا، ألمير كاتو، برفع توصياته إلى الحكومة الفلبينية للمساعدة في حل المشاكل والعقبات التي تواجه مواطني بلاده في العمل داخل الأراضي الليبية.

وأعرب خلال اجتماع مع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أمس السبت، عن سعادته البالغة بالعناية البالغة التي يحظى بها مواطنوه وما لمسه من تحسن ملحوظ في الأوضاع العامة للشركة ومناطق عملياتها، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، ناجي احفاف، لمكتب إعلام الشركة إن زيارة السفير لمقر الشركة بمرسى البريقة أسفرت عن انطباع جيد حول اندماج العمالة الفلبينية داخل الشركة، وما يلقونه من حسن المعاملة من مختلف شرائح المجتمع.

وكان السفير الفلبيني وصل مطار مرسى البريقة ظهر الجمعة رفقة وفد رفيع المستوى، للاطلاع عن كثب على أوضاع الجالية والمشاكل التي تعانيها، حيث عقد عدة لقاءات مع مواطنيه وتجول بالمناطق الصناعية والسكنية بمرسى البريقة.

يذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تضم أكبر عدد من مواطني دولة الفلبين العاملين داخل ليبيا، وتعد هذه الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى فرصة لاطلاعهم عن قرب على الأوضاع العامة للمنطقة.

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