مقتل 26 شخصا على الأقل في الإعصار “هاغيبيس” في اليابان

طوكيو-العنوان

قتل 26 شخصا على الأقل في اليابان بسبب الإعصار هاغيبيس، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي الأحد، بعد يوم من اجتياح الاعصار المحمل بأمطار غير مسبوقة والذي تسبب في فيضانات كارثة.

ويشارك أكثر من 100 ألف رجل انقاذ بينهم 31 ألف جندي، في عمليات الانقاذ المستمرة منذ السبت للوصول إلى المحتجزين بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية وفيضان الأنهار.

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أو في سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وتحرك الإعصار بعيدا عن البر صباح الأحد. ورغم أنه لم يضرب العاصمة إلا أنه خلف دماراً في المناطق المحيطة بها.

وقدرت الحكومة عدد القتلى بـ14 مع 11 مفقودا، لكن الإعلام المحلي قال أن 26 شخصا على الأقل قتلوا ولا يزال 15 آخرون على الأقل مفقودين.

وتشهد منطقة ناغانو (وسط) فيضانات كبيرة بعدما انهار سد ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما لمنطقة سكنية ارتفع فيها مستوى المياه حتى الطابق الأول.

وعرضت شبكة التلفزيون “ان اتش كي” لقطات لواحدة من مروحياتهم وهي تنقل سكانا من أسطح منازل في منطقة ناغانو.

وفي كاواغوي بشمال غرب طوكيو، يقوم رجال إنقاذ بإجلاء مسنين بعضهم على كراس متحركة وبواسطة مركب من دار لهم حاصرتها المياه.

وظهر في لقطات أخرى بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوحون بمناديل بيضاء لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما أظهرت صور التقطت من الجو قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

ودفعت كثافة الأمطار “غير المسبوقة” حسب الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية هذه الهيئة إلى رفع مستوى التحذير الذي أطلقته، إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع كارثية متوقعة.

وكان هاغيبيس ضرب اليابسة يوم السبت ووصل إلى العاصمة اليابانية مع هبات رياح بلغت سرعتها في بعض الأحيان مئتي كيلومتر في الساعة.

المصدر-وكالات

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