تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم ماندوزكيتش ووبيونتك

وكشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم بيونتك الذي يعاني هذا الموسم مع فريقه ميلان.

وسجل بيونتك الموسم الماضي 19 هدفا في 21 مباراة خاضهم في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع فريق جنوى.

وانتقل بيونتك إلى ميلان بقيمة 35 مليون يورو بعد ستة أشهر فقط وسجل 11 مرة في 21 مباراة، لكنه يعاني هذا الموسم إذ لم يسجل سوى هدفين في سبع مباريات حتى الآن.

وأوضح التقرير أن هناك تفاوض بالفعل بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضم ماندزوكيتش في يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى رغبة يوفنتوس في بيع المهاجم الكرواتي مقابل 10 ملايين يورو.

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