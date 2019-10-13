وزير خارجية الفلبين يعتذر للصين عن تغريدات حول ماو تسي تونج

اعتذر وزير الخارجية الفلبيني اليوم الأحد عن تغريدات على تويتر حول ماو تسي تونج، الأب المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه في تغريدة نشرت قبل أسبوعين، وصف وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين الزعيم الثوري الصيني الراحل ماو تسي تونج بكلمة “توتونج” الفلبينية التي تعني “الأرز المحروق”.

وفي تغريدة منفصلة نشرها لوكسين في 11 أكتوبر الجاري ردًا على مجموعات يسارية تحدت أن يستخدم القادة وسائل النقل العام، قال إن الهدف من الشيوعية هو “الاستيلاء على السلطة وإطلاق العنان للمجاعة كما فعل ماو”.

واعتذر لوكسين، المعروف بكلماته متعددة المعاني، للصين وسفيرها لدى الفلبين تشاو جيانهوا، عن استخدام اسم ماو دون داع.

يشار إلى أن الفلبين، في ظل قيادة رئيسها الحالي رودريجو دوتيرتي، قد حسنت علاقاتها مع الصين واستعانت بأموال صينية في مشروعات للبنية التحتية، وسط نزاع حدودي بين البلدين حول بحر الصين الجنوبي.

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