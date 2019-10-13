العثور على أسلحة روسية في العزيزية

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، العثور على أسلحة وذخائر وملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية.

وقالت في إيجاز صحفي صادر اليوم الأحد، إن «الذخائر نوع AGS-30 و AGS-17»، معتبرة أن «العثور على هذه الأسلحة والمعدات يعد دليلا إضافيا لوجود مرتزقة فاغنر مساندة لحفتر».

ويستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. وأعلنت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة أمس السبت عن «تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة في كل من محوري اليرموك والعزيزية».

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