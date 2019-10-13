مصر : الحكم بالاعدام للمتهم الليبي المتهم بحادثة الواحات الارهابية

إيوان ليبيا – وكالات :

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري ليبي الجنسية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وبحسب موقع “البوابة”نيوز المصري حددت جلسة الـ3 من شهر نوفمبر القادم للحكم على 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن أصيب 13 آخرين فى الدعوى المقيدة برقم 975 لعام 2018 حصر أمن دولة عليا المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لعام 2018 جنايات غرب العسكرية.

ونوّه موقع البوابة إلى أن النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وباشر فريق من النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي فى حادث الواحات الإرهابية هو القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري “ليبي الجنسية” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحيازة مفرقعات،والانضمام إلى تنظيم إرهابي والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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