تقرير: يونايتد يستهدف موهبة وست هام

وذكرت صحيفة “ذا ميرور” الإنجليزية أن مانشستر يبحث تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع اللاعب الشاب المنضم مؤخرا لمنتخب إنجلترا.

ويعاني خط وسط مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالي كما يقترب لاعبه نيمانيا ماتيتش من الرحيل، لذلك وضع أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر ديكلان رايس على قائمة المطلوبين في الفريق.

كما يفتقد خط وسط مانشستر للكثير من قوته في كل غيابه لنجمه الأول بول بوجبا.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر يجهز عرضا مالي يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني لضم رايس.

فشل فريق Ole Gunnar Solskjaer في تحسين خياراتهم في خط الوسط خلال الصيف على الرغم من ارتباطهم بأمثال برونو فرنانديز وشون لونجستاف قبل حملة 2019-20.

تسببت مشاكل إصابة بول بوغبا الأخيرة في زيادة مشاكل يونايتد في وسط الحديقة ، ويعتقد أن النادي يفكر في فتح دفتر شيكات في بداية عام 2020.

ولم يغب رايس البالغ من العمر 20 عاما عن أي دقيقة لفريق وست هام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتطور مستوى رايس بشكل كبير منذ انطلاق الموسم الجاري ما جعله يدخل ضمن اختيارات جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

ويجيد رايس اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا