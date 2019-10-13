قيس سعيد رئيسًا لتونس

تونس-العنوان

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي اليوم الأحد فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد حصوله على أكثر من 76 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأظهر الاستطلاع، أن “سعيد تقدم على منافسه نبيل القروي الذي حصل على نسبة 23.1 بالمائة من أصوات الناخبين”.

من جهته، وجه المرشح قيس سعيد الشكر لأنصاره على وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، إن “ثقة التونسيين به لن تذهب سدى”.

وأضاف، “الشعب يريد، وها أنتم اليوم تحققون بإذن الله ما تريدون. الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية، فهي ليست أشخاصا، وليطمئن الكثيرون وليعلموا أننا نعي ما نقول، لأننا نعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر”.

وتابع، “علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة والمسؤولية، فنحن بحاجة إلى تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين (المواطنين)، وسنعمل في إطار الدستور والاحترام الكامل لقواعده”.

وشدد على أنه سيعمل على الجبهة الخارجية من أجل القضايا العادلة، “وعلى رأسها وأولها القضية الفلسطينية”.

وقال: “كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي. أتمنى أن نبني علاقة جيدة مع الأمم والشعوب”.

وانطلقت صباح اليوم في تونس عمليات الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس.

وجرت عملية التصويت تحت أشراف 18 ألف ملاحظ ومراقب سواء محليين تونسيين أو دوليين في هذه الانتخابات الرئاسية المباشرة الثانية من نوعها منذ الثورة الثورة التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية