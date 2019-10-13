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التليفزيون التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمائة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت وكالة الأنباء التونسية “واع” نقلا عن التليفزيون التونسي فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمائة.

وقال المرشح الرئاسى لانتخابات تونس، قيس سعيد عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “شكرًا لكل من دعمني ومنحني الثقة “.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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