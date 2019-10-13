التليفزيون التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمائة

أعلنت وكالة الأنباء التونسية “واع” نقلا عن التليفزيون التونسي فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمائة.
وقال المرشح الرئاسى لانتخابات تونس، قيس سعيد عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “شكرًا لكل من دعمني ومنحني الثقة “.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أعلنت وكالة الأنباء التونسية “واع” نقلا عن التليفزيون التونسي فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75 بالمائة.
وقال المرشح الرئاسى لانتخابات تونس، قيس سعيد عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “شكرًا لكل من دعمني ومنحني الثقة “.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك