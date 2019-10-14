مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14-10-2019 والقنوات الناقلة.. الظهور الأول لكتيبة البدري

وفي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب البرتغال أمام منتخب أوكرانيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على منتخب بلغاريا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي لقاء منتظر، يلعب منتخب فرنسا أمام منتخب تركيا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

ويلعب منتخب كوسوفو ضد مونتينجرو على بي إن سبورتس 4 في الثانية عشر ظهرا.

ويواجه منتخب ليتوانيا نظيره الصربي على بي إن سبورتس 7، بينما يلعب منتخب أيسلندا ضد أندورا على بي إن سبورتس 6 في التاسعة إلا ربع مساءً.

ويحل منتخب ألبانيا ضيفا على مولدوفا في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 5.

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