بالفيديو – جوندوجان يتألق في اكتساح ألمانيا لإستونيا.. وفينالدوم يسجل هدفي فوز هولندا

وعاد مانويل نوير لحراسة عرين الماكينات بعدما لعب مارك أندريا تير شتيجن أساسيا في المباراة السابقة ضد الأرجنتين وديا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يتأثر منتخب ألمانيا بالطرد المبكر لإيمري تشان في الدقيقة 14.

وافتتح جوندوجان التسجيل للماكينات الألمانية في الدقيقة 51.

ثم أضاف هدف ثان في الدقيقة 57.

وصنع نجم مانشستر سيتي الهدف الثالث لتيمو فيرنر في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، واصل جورجينيو فينالدوم تألقه مع منتخب هولندا وسجل هدفي فوز بلاده على بيلاروسيا 2-1.

افتتح نجم ليفربول التسجيل في الدقيقة 32 من رأسية متقنة.

وأضاف الثاني في الدقيقة 41 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن بيلاروسيا قلصت الفارق في الدقيقة 53 بهدف من رأسية ستانيسلو دراهون.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع ألمانيا، لكن تتفوق عليها بفارق المواجهات المباشرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا