جيجز يطمئن ريال مدريد بعد إصابة بيل

وسجل بيل هدفا تعادل به لمنتخب ويلز مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، لكن اضطر نجم ريال مدريد لاستكمال المباراة مصابا بعدما أنهى منتخب ويلز تغييراته.

وقال لجيجز لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “بيل تعرض للإصابة بشد قبل نهاية المباراة، ورغم ذلك كان يرفض الخروج”.

وتابع “جاريث قدم أداء رائعا، ومن المؤسف أنه تعرض لذلك في النهاية”.

ثم أضاف “حدث الأمر قبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط ولذلك كان علينا اللعب بـ10 لاعبين”.

وأتم “لكن الأمر يبدو أنه ليس أكثر من شد عضلي”.

وبالإضافة إلى بيل، تعرض لوكا مودريتش زميله في ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا للإصابة في المباراة وخرج مستبدلا.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الليجا يوم 26 أكتوبر الجاري.

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