تراجع صادرات الصين بنسبة 2ر3% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الاثنين تراجع صادرات الصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2ر3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5ر8% خلال الفترة نفسها.

جاء أداء الصادرات والواردات الصينية خلال الشهر الماضي أسوأ قليلا من توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تأثير الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة على أداء الاقتصاد الصيني ككل.

كانت صادرات الصين قد تراجعت بنسبة 1% سنويا خلال آب/أغسطس الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6ر5% خلال الشهر نفسه، على خلفية تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وكان المسؤولون الصينيون والأمريكيون قد توصلوا في الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجاري جزئي، يمثل هدنة في الحرب التجارية الدائرة منذ عام، حيث وافقت الولايات المتحدة على إرجاء تطبيق زيادة الرسوم على السلع الصينية التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، مقابل موافقة الصين على استيراد المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

شملت المفاوضات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة موضوعات حماية حقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية، وهو ما أدى إلى “اتفاق مهم” بين البلدين بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7ر15% في حين تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 9ر21% سنويا. وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي تراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة 4ر26% في حين تراجعت صادراتها إليها بنسبة 7ر10%.

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