تواصل الاظلام التام في سرت لليوم الثاني

إيوان ليبيا – وكالات :

دخلت مدينة سرت، أمس الأحد، في إظلام تام لليوم الثاني على التوالي بسبب إجراءات ربط الشبكة بالمنطقة الشرقية.

وقال مساعد مدير إدارة توزيع الخليج بالشركة العامة للكهرباء، المهندس جمال أمسمير إن سبب الإطفاء التام على منطقة سرت هو إعادة ربط الشبكة على المنطقة الشرقية لتغدية مسار سرت بالتيار الكهربائي وفصلها عن المنطقة الغربية للشبكة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عودة تغذية محطات التحويل بالمنطقة الشرقية.

وأشارت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى العمل على إرجاع باقي وحدات محطتي الزويتينة، والسرير الغربي، وإرجاع التيار الكهربائي لجميع المناطق قبل مساء اليوم.

كانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت ليل السبت انقطاع التيار في مناطق الجبل الأخضر وأجدابيا والواحات وسرت بعد فصل خطوط الشمال الجديدة لأسباب غير معروفة.

وذكرت الشركة أنه «نتيجة لفصل خطوط الشمال الجديدة المرج ا، ٢ جهد ٢٢٠ ك ف لأسباب غير معروفة خرجت وحدات التوليد بمحطة الزويتينة ومحطة السرير الغربي عن الخدمة مما أدى لحدوث إظلام تام في مناطق الجبل الأخضر وأجدابيا والواحات وسرت».

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