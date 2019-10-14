السراج يهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

إيوان ليبيا – وكالات :

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مكالمة هاتفية مساء الأحد مع قيس سعيد هنأه فيها على انتخابه رئيسا لتونس، مشيدا بـ«تمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصه على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية».

وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، حسب بيان نشرته «حكومة الوفاق» عبر حسابها بموقع «فيسبوك».



وشكر سعيد، السراج على تهنئته، مؤكدا «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسراج»، متمنيا أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، مؤكدا أن «استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وأنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق»، وفق البيان.

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