منحة أمريكية بـ 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا، عن منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 آلاف دولار ضمن برنامج المنح الصغيرة التابع لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أن المؤهلين لهذه المنحة يتمثلون في منظمات المجتمع المدني المحلية، المنظمات غير الربحية، المجموعات المجتمعية، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات المهنية، منظمات القطاع الخاص، والجامعات الموجودة في ليبيا.

وحددت السفارة موعدا أقصاه 1 نوفمبر المقبل للتقدم للمنحة عبر الموقع الإلكتروني للسفارة.

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