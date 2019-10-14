قيادي في ” كتيبة ثوار طرابلس ” يتوعد بومطاري والصديق الكبير

إيوان ليبيا – وكالات :

إتهم القيادي المؤسس في ” كتيبة ثوار طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق كل من وزير مالية الوفاق فرج بو مطاري ومحافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير بعرقلة ” قوات بركان الغضب ” من خلال ما اعتبره أيضاً عرقلة لصفقات داعمة.

وقال ناصوف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن بومطاري والكبير يعرقلان اجراءات إتام ما أسماها ” صفقة بين ليبيا وتركيا لتزويد الجيش الليبي ( مسلحي الوفاق ) بأجهزة التشويش على الطائرات دون طيار ” .

وأكد القيادي بأن الصفقة التي يتحدث عنها قد وُقعت بالفعل بين حكومة الوفاق والحكومة التركية ولكن عرقلة الكبير وبومطاري تعرقل تنفيذها أو اتمامها وذلك على حد قوله.

وطالب ناصوف بومطاري بايضاح وضعه معتبراً أن ” موقف الوزير يعني وقوفاً صريحاً مع حفتر ” كما إتهم القيادي أيضاً الصديق الكبير بـ ” ببيع الرجال ” .

وفي ختام منشوره حمّل ناصوف كل من بومطاري والصديق الكبير مسؤولية كل قتيل يسقط من المقاتلين في طرفهم قائلاً : ” أي شهيد يسقط من قصف الطيران سيكون في رقبتك ، مش معقولة نحمو في خونة ” .

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