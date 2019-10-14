جيجز عن لحظة جيمس المرعبة: كان يمثل

ويلز تعادلت مساء الأحد 1-1 أمام ضيفتها كرواتيا، ضمن تصفيات يورو 2020.

وشهدت المباراة لحظة أوقفت القلوب عندما اصطدم جيمس لاعب ويلز بـ دوماجوي فيدا مدافع كرواتيا، ليسقط الأول فاتحا ذراعيه، ويبدو فاقدا لوعيه بالكامل.

أما جيجز فقد رأى الأمر بصورة أخرى، وعبّر عنه خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “دانييل جيمس سقط على الأرض وقام ببعض التمثيل”.

وأكمل: “بعدها رأى الجهاز الطبي قادم، وعندها استعاد وعيه بالكامل. لقد فحصوه وهو في أحسن حال”.

جيمس (21 عاما) لاعب مانشستر يونايتد، خاض مباراته الدولية الثامنة بقميص ويلز.

ولم يكن جيمس هو المصاب الوحيد الذي تحدث عنه جيجز في المؤتمر الصحفي، بل اضطر أسطورة الكرة الويلزية إلى طمأنة ريال مدريد بشأن حالة جاريث بيل.

وصرّح جيجز: “بيل تعرض للإصابة بشد قبل نهاية المباراة، ورغم ذلك كان يرفض الخروج”.

وأضاف: ” حدث الأمر قبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط ولذلك كان علينا اللعب بـ10 لاعبين”.

وأتم “لكن الأمر يبدو أنه ليس أكثر من شد عضلي”.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن المجر الوصيف، فيما رفع منتخب ويلز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

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