تحصيل الرسوم السيادية للنهر الصناعي

إيوان ليبيا – وكالات :

عقد بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الأحد، اجتماعا مع مصلحة الجمارك والموانئ ببنغازي وطبرق بشأن تحصيل الرسوم السيادية.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أن رئيس اللجنة الإدارية ناصر بوبطينه، أكد أن جباية الإيرادات تتم وفق القانون الخاص بتمويل مشروع النهر الصناعي وهي من أجل استمرار تدفق الإمداد المائي الي كافة المدن والصيانة وشراء المعدات وقطع الغيار وتسديد رواتب المستخدمين.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع آلية لقانون رقم 18 لسنة 1996 الخاص بتحصيل سلع الزيوت والشحوم والتبغ مع مينائي بنغازي وطبرق وجميع المنافذ الجمركية، ودعوة هيئة الاستثمار العسكري إلى الاجتماع بسبب الواردات الخاصة بسلعة التبغ التي يتم إعفائها من تسديد الضريبة، وإبلاغ مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الأول بناء علي خطابه إلى إدارة الجهاز بتاريخ 9-9-2019 بضرورة التنسيق مع مصلحتي الجمارك والموانئ التابعة للهيئة العامة للمواصلات بتحصيل الرسوم السيادية المقررة قانونا وعدم التساهل في تحصيلها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والموانئ .

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