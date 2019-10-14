وزير الطاقة السعودي: أسواق النفط في حالة تذبذب بسبب زيادة العرض والطلب

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن دول أوبك تظهر امتثالا كبيرا باتفاق إنتاج النفط، مشيرا الى أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وتابع الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان “تعزيز مستقبل شراكة الطاقة” مع نظيره الروسي، أثناء انعقاد أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي السعودي اليوم الإثنين، أن السعر المستدام لأسعار النفط هو الأفضل لأنه يعزز نمو الاقتصاد العالمي وإعداد الميزانية بطريقة اكثر سلاسة ووضوح وتمكين الاستثمار في الصناعة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه لولا اتفاق “أوبك +” لإدارة السوق النفطية لكان سعر النفط أقل بكثير، مشيرا الى أن المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحا أن الحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّرا في أسعار النفط، مما يستوجب التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه لا بد من تكوين آلية للتعاون بفعالية في سوق النفط،. لافتاً إلى أن برنامج التعاون الاستراتيجي مع السعودية سيستمر حتى 2024.

وانطلق اليوم في الرياض المنتدى الروسي السعودي لرجال الأعمال، والذي يجمع مدراء من كبريات الشركات في البلدين، وذلك على هامش زيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية اليوم الإثنين.

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