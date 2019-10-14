منح أمين عام التعاون الإسلامي وسام مرور 100 سنة على تأسيس الخدمة الدبلوماسية بأذربيجان

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمكتبه أمس الأحد، شاهين عبد الله سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية والممثل الدائم لأذربيجان لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال المقابلة وتخليدا لمرور مائة سنة على تأسيس الخدمة الدبلوماسية في جمهورية أذربيجان، قدم السفير الأذربيجاني الوسام الذي منحه وزير خارجية جمهورية أذربيجان السيد إلمار مامادياروف لمعالي الأمين العام تقديرا للدور الذي يقوم به على رأس منظمة التعاون الإسلامي ولجهوده في تعزيز العلاقات بين المنظمة وأذربيجان.

ومن جانبه تقدم الأمين العام بالشكر لوزير الخارجية الأذربيجانية على هذا التكريم، مشيدا بدور جمهورية أذربيجان في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

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