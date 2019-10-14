الجبير: تطابق وجهات النظر بين الرياض وموسكو بشأن الملفين السوري والفلسطيني

قال وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير إن روسيا دولة شريكة للمملكة العربية السعودية، ونكن لها كل الاحترام والتقدير، منوهًا بعمق وثراء التاريخ الروسي سواء على الصعيد الثقافة والفن والابداع، وأكد على حرص المملكة على بناء أفضل العلاقات مع الشعب الروسي وليس فقط على مستوى القيادات.

وأوضح الجبير أن العلاقات بين الرياض وموسكو شهدت نموًا ملموسًا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث شكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين لموسكو منذ عامين منعطفًا تاريخيًا على صعيد العلاقات المشتركة، وهو ما تمثله أيضًا زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المقررة للرياض.

وأكد أن الرياض وموسكو يتطلعان إلى تكثيف العلاقات الثنائية، ولديهما رؤية مشتركة فيما يتعلق بالنظام الدولي، كما يهتمان بمبدأ سيادة الدول، واحترام القوانين الدولية، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، إضافة إلى تطابق وجهتي النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وكذلك الإرادة المشتركة لحل الأزمة السورية سلميًا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما كشف وزير الدولة للشئون الخارجية على أنه تم الاتفاق مع روسيا على تعزيز العلاقات في مجالات عديدة مثل والامن والفضاء والتعليم والطاقة، مشددًا على أن البلدين يعملان سويًا على توفير الاستقرار في أسعار البترول لخدمة المنتجين والمستهلكين.

وتعد زيارة بوتين للمملكة هي الأولى منذ 2007، إذ تتناول المحادثات مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، أبرزها قضايا التنسيق في سوق النفط، والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني وذلك بالتزامن مع التعاون المتطور في مجال الفضاء بين الطرفين، إضافة إلى دعم التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين السعودية وروسيا الاتحادية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا