كاسيميرو يعترف بالكذبة التي غيرت مسيرته

لاعب وسط منتخب البرازيل حل ضيفا على برنامج “أونيفيرسو فالدانو” في حلقة تُبَث كاملة يوم الثلاثاء، وتطرق خلال اللقاء إلى موقف تعرض له في اختبارات ساو باولو.

يسترجع كاسيميرو: “قدّمت نفسي في اختبارات ساو باولو بصفتي مهاجم، فقد امتلكت بنية قوية، وكنت الأطول بين كل المتقدمين، كما أنني أسجل الأهداف”.

وأضاف لاعب ريال مدريد الحالي: “وقتها كان عمري 12 أو 13 عاما، الاختبارات ضمت 300 لاعب، وقد تم تقليصهم إلى 50 لاعبا”.

وأكمل صاحب الـ3 أهداف دولية: “كنت قد قدمت نفسي كمهاجم، وعندما سأل المدرب عن حراس المرمى، رفع 3 فقط أياديهم، وعند سؤاله عن المهاجمين، شاهدت 40 فتى يرعفون أيديهم!”.

وأوضح: “عندها قلت فورا لنفسي أنني لن أكون مهاجما، هذا مركز فيه منافسة كبيرة”.

وأكمل: “لكن تكرر الأمر مع لاعبي الوسط المهاجم، رأيت الكثيرين يرفعون أيديهم”.

وواصل: “حتى سأل المدرب عن لاعبي الوسط المدافع، فقط 7 أو 8 رفعوا أيديهم، كنت من بينهم”.

وأتم: “المدرب قال لي وقتها إنني تقدمت للاختبارات بصفتي مهاجم وليس لاعب وسط مدافع، فقلت له: لا، لا، أنا لاعب وسط مدافع. ومن هنا بدأ كل شيء”.

كاسيميرو تدرج في الفئات العمرية الصغرى لـ ساو باولو الذي أعاره إلى ريال مدريد في يناير 2013، قبل أن يبيعه إليه بشكل نهائي في الصيف التالي.

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