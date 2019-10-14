تقرير – بايرن يستعد لمنافسة ريال مدريد على ضم إريكسن

وقال التقرير إن بايرن ميونيخ وجد أن الدولي الدنماركي خيارا أرخص من فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لصفوفه، وبالتالي سيتحرك لضمه سواء بمقابل مادي أو مجانا.

وألمح التقرير أن إريكسن لم يرفض من حيث المبدأ الانتقال إلى ألمانيا.

وينتهي عقد صاحب الـ26 عاما مع توتنام بنهاية الموسم الجاري، وسيحق له التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق للانضمام له مجانا في شهر يناير المقبل.

وكانت صحيفة “أس” الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن توتنام حدد سعر 30 مليون جنيه إسترليني لبيع إريكسن، وريال مدريد يستعد للدخول في مفاوضات ضمه، والآن سيجد منافسة قوية للغاية من قبل بايرن ميونيخ.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

وانضم إريكسن خلال صيف 2013 إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وشارك إريكسن خلال الموسم الجاري في 11 مباراة مع توتنام بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ولعب صاحب الـ27 عاما بقميص توتنام في 288 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 67 هدفا وصنع 87 آخرين.

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