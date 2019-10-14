الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا- بحسب ما نشرته العربية نت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين: “الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصا في مجال الطاقة، سيكون لها آثار إيجابية.. ونتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب”.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، إن روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً.. وأن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15 % العام الماضي.. كما أن السعودية تلعب دورا محوريا في مجموعة العشرين”، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض، حيث وصل في وقت سابق الإثنين. وقبيل الجلسة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يزور الممكلة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً.

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