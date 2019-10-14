اليونيسف تدين مقتل أطفال في قصف الفرناج

إيوان ليبيا – وكالات :

أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن والصدمة إزاء “مقتل عدد من الأطفال ووالدتهم” نتيجة قصف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس ،ظهر اليوم ،داعية جميع أطراف الاقتتال إلى حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وطالبت اليونيسيف بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام أحكام اتفاقية حقوق الطفل، قائلة إن ينبغي ألا يتعرض أي طفل أو عائلة لمثل هذا العنف أو الخسارة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس، صباح اليوم مقتل 3 بنات من واحدة عائلة، وإصابة الأم وطفل إثر قصف طيران لمنزل بمنطقة الفرناج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا