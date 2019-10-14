تطورات قضية تهريب النفط الليبي في إيطاليا

إيوان ليبيا – وكالات :

أخبر محامي أحد المشتبه بهم الرئيسيين في عصابة تهريب نفط قيمته 30 مليون يورو تمت مقاضاتهم في إيطاليا، صحيفة “مالطا توداي” أن المتهم في القضية أورازيو روميو، لا علاقة له بالمافيا.

وروميو البالغ من العمر 47 عاما، متهم بأنه جزء من عصابة إجرامية هرّبت النفط من ليبيا، وذلك باستخدام سفن تابعة للاعب كرة القدم السابق في مالطا دارين ديبونو، بمساعدة الشركات التي أنشأها غوردون ديبونو، ثم بيع النفط في إيطاليا.

وقال المحامي “إن الادعاء بأن روميو شريك للمافيا هو خطأ فادح!، ولم يتم الإبلاغ عنه مطلقا كشريك للمافيا، ولا يواجه سوى إجراءات في محكمة سيراكيوز بشأن شيء لا علاقة له بالمافيا”.

وكان المحققون الإيطاليون في “عملية النفط الملوث”، قد وصفوا روميو – الذي يملك شركات في مالطا – بأنه مرتبط بالمافيا.

كما وصفت الصحف الإيطالية المختلفة ، روميو بأنه “مرتبط” بالمافيا الصقلية، وأن أعمال روميو نفذت “لتعزيز المصالح التجارية لأسرة سانتابولا – إركولانو” المافيوزية.

ووفقا للأدلة التي كشف عنها محققو الشرطة في “عملية النفط الملوث”، فإن روميو وشركاءه المالطيين يستخدمون شركة أوشنو بلو للتجارة المحدودة، بالإضافة إلى شركات خارجية أخرى في جزر فيرجن البريطانية، لإخفاء تدفق الأموال المستخدمة للدفع إلى ملك المهربين “فهمي بن خليفة” المعتقل لدى قوة الردع منذ 2017.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة عقوبات على الشركات التي يملكها غوردن ديبونو، وفشلت مالطا أيضا في إقرار مجموعة من عقوبات الأمم المتحدة ضد المهربين، بسبب المعارضة الروسية في الأمم المتحدة.

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