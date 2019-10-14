ترامب يتوعد أنقرة بـعقوبات كبيرة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تفرض “عقوبات كبيرة” على أنقرة، في الوقت الذي دافع فيه عن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في ظل تصاعد الصراع بين تركيا والأكراد في المنطقة.

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة من مختلف عناصر الطيف السياسي في بلاده، بعدما أعلن أمس الأحد، سحب قرابة ألف من القوات الأمريكية من شمال سوريا، بعد أن كان قد أعلن سحب عدد آخر من القوات في وقت سابق.

ويتهم المنتقدون الرئيس الأمريكي بالتخلي عن الأكراد، وهم حلفاء للولايات المتحدة، وتهيئة الساحة لقيام تنظيم داعش مرة أخرى مع التخلي عن النفوذ الأمريكي على الصراع لصالح روسيا والحكومة السورية.

وقال ترامب خلال سلسلة من التغريدات على موقع تويتر اليوم الإثنين، إن “عقوبات كبيرة قادمة”، حيث يبدو أن هناك إجماعًا بين المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على اتخاذ هذه الخطوة.

وبدأت تركيا العملية العسكرية شمالي سورية يوم الأربعاء الماضي، قائلة إنها تستهدف تنظيم داعش والجماعات المسلحة الكردية.

وصرح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندساي جراهام اليوم، بأن العقوبات سوف تكون “معوقة”. وأشار جراهام إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قائلا: “سوف نكسر اقتصاده حتى يوقف سفك الدماء”.

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