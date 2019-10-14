الكرملين يستغرب تعيين نائب وزير الخارجية الأمريكي في منصب سفير في موسكو

أبدى الكرملين استغرابه من اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسفير الأمريكي الجديد في موسكو.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن سبب الاستغراب هو أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جون ساليفان، الذي اختاره ترامب سفيرا، قد حصل على تصريح عمله كسفير، ومن ناحية أخرى أنه ليست هناك حالة معروفة من قبل جرى فيها تعيين نائب وزير خارجية في منصب سفير لاسيما عندما يتعلق الأمر ببلد كبير كروسيا.

وتنظر موسكو إلى تعيين موظف حكومي رفيع في منصب دبلوماسي على أنه ردة في مسيرة عمل هذا الشخص.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن أوشاكوف قوله إن ” الجانب الروسي سينظر في الترشيح”.

وجرت العادة ألا يتم الإعلان عن أسماء السفراء الجدد إلا عندما يحصلون على موافقة البلد المضيف لممارسة عملهم الدبلوماسي، ويقوم الرئيس بوتين بتسليم أوراق الاعتماد إلى السفراء الجدد. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن البيانات الشخصية لساليفان على تويتر في الأسبوع الماضي، وقال إنه من المنتظر أن يسعى ساليفان إلى إقامة علاقات بناءة مع روسيا. يذكر أن العلاقات بين واشنطن وموسكو تشهد توترا منذ سنوات. ويشغل ساليفان منصب نائب وزير الخارجية منذ مايو 2017، وكان قد تولى تسيير أعمال الوزارة بشكل مؤقت في أعقاب إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون. وحسب بيانات البيت الأبيض، فإن ساليفان كان قد تولى مناصب رفيعة المستوى في وقت سابق، من بينها مناصب داخل وزارتي العدل والدفاع. ومن المنتظر أن يخلف ساليفان السفير جون إم هانتسمان الذي أعلن في أغسطس الماضي أنه سيعود إلى الولايات المتحدة.

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