ترامب يرحب بأي دولة تساعد الأكراد في سوريا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، عن ترحيبه بأي دولة تريد مساعدة الأكراد في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا يجب أن يكون لها دور في حمايتهم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: “لقد أخبرت جنرالاتي، لماذا يجب أن نحارب من أجل سوريا والأسد لحماية أراضي أعدائنا؟”.

وأضاف: “أي طرف يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد.. فلا مانع عندي، سواء إن كان روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت”.

وأكد ترامب موقفه بأن تركيزه لابد أن ينصب على بناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، وليس حماية الأكراد، الذين اضطلعوا بدور محوري في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على تنظيم داعش.

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