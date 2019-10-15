بالفيديو – في ليلة الهدف الـ700.. أوكرانيا تهزم رونالدو والبرتغال وتتأهل ليورو 2020

وسجل رونالدو هدفه رقم 700 خلال مسيرته مع كرة القدم في شباك أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية يورو 2020. والتي خسرها بطل أوروبا 2-1.

فوز أوكرانيا على البرتغال تحت قيادة الأسطورة أندري شيفشينكو جعلها تتأهل رسميا إلى يورو 2020 التي ستقام في 13 مدينة أوروبية.

بينما تأجل تأهل حامل اللقب إلى البطولة بعد الهزيمة.

أهداف رونالدو الـ700 في مسيرته الكروية جاءت بواقع 5 مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و118 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني و32 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي و95 هدفا مع منتخب البرتغال.

تقدم منتخب أوكرانيا في الدقيقة 6 بهدف سجله ياريمتشيوك، ثم أضاف أندري يارميلينكو الهدف الثاني في الدقيقة 27.

قبل أن يحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء في الدقيقة 72 سددها رونالدو بنجاح.

فوز أوكرانيا رفع رصيده إلى النقطة 19 في صدارة المجموعة الثانية للتصفيات، بينما تجمد رصيد البرتغال عند النقطة 11 في المركز الثاني.

ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة للتصفيات خارج ملعبه ضد لوكسمبورج.

في المباراة الثانية للمجموعة فاز منتخب صربيا على ليتوانيا بهدفين لهدف.

وسجل ثنائية صربيا أليكسندر ميتروفيتش بينما جاء هدف ليتوانيا عن طريق دوناتاس كازلوسكاس.

وارتفع رصيد صربيا إلى النقطة 10 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند النقطة 1 في المركز الخامس والأخير.

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