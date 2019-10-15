رئيس وزراء اليابان: 33 قتيلا الحصيلة المؤكدة لضحايا الإعصار هاجيبيس

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الإعصار “هاجيبيس”، الذي تخطط الحكومة لتصنيفه كارثة وطنية كبرى.

وقال آبي في البرلمان، إن الحكومة تحاول التأكد من ظروف وفاة 20 شخصا آخرين لتحديد ما إذا كانت الوفاة على صلة بتلك الكارثة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت الحكومة، أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم المتضررين من الإعصار.

يشار إلى أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى حصيلة أعلى للضحايا، حيث ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحصيلة بلغت 58 قتيلا.

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