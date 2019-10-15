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التعاون المشترك بين داخلية الوفاق و المملكة المتحدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أمس الاثنين القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.”نيكولاس هوبتون”.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث آفاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، كما تم التطرق إلى موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلي عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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