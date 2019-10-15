انهاء مهام السفير الليبي لدى انقرة

إيوان ليبيا – وكالات :

أبلغ وزير خارجية الوفاق محمد سيالة السفير الليبي لدى انقرة المنتهية ولايته منذ فترة طويلة عبدالرزاق مختار ، مساء أمس الإثنين ، بقرار انهاء مهامه فعليا والعودة إلى ليبيا .

وفي كتاب موجه من سيالة بتاريخ 14 أكتوبر الموافق أمس الإثنين إلى مختار ، فقد إستند الأول على كتاب هيئة الرقابة الصادر في سبتمبر الماضي والذي نص على ضرورة إعادة من إنتهت فترة عملهم بالخارج للداخل وبلغ عددهم أكثر من 100 موظف بينهم الطاهر السني في الجامعة العربية ومحمد المعلول في تونس ووفاء بوقعيقيص في واشنطن .

وطالب سيالة مختار في ذات الكتاب بتسليم مهامه إلى أقدم دبلوماسي في السفارة ومغادرة المنصب بحلول تاريخ 31 أكتوبر الجاري شاكراً إياه على فترة عمله ، فيما لم يُعرف إذا ما قد إتخذ ذات الإجراءات مع بقية من وردت أسمائهم في قرار الرقابة أم لا .

وكانت الرقابة قد اتهمت مختار العام الماضي بارتكاب مخالفات كبيرة مطالبة بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق لكن ووفقاً لبعض المصادر فلا يبدوا بأن مختار وهو من قيادات الإخوان المسلمين قد خضع لأي تحقيق .

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