الغارات العمياء وقتل أطفال الفرناج … بقلم / محمد الامين

الإغارة على مناطق سكنية وإسقاط القنابل على بيوت بداخلها مدنيون وقتل أطفال كل ذنبهم أنهم قد أبصروا النور في زمن احتراب الليبيين، هو حلقة أخرى من مسلسل الانتهاكات التي لن يغفرها التاريخ، والتي لن تسقط بالتقادم مهما اجتهد الفاشلون في تكذيبها، ومهما استمروا في استغفال الليبيين والتنصّل من تبعات ما ارتكبوه.. لم يعد للحرب ولا لدعاتها ما يقدمون إزاء هذه الجرائم..

الكرة اليوم في مرمى الضمائر الحية الشجاعة والنفوس الصادقة والوطنيين الشرفاء كي ينقذوا الوطن بالسلام وليس بالقنابل.. بالحكمة وليس بالغارات الفاشلة والآثمة.. وبحقن الدماء وليس بالممارسات الإجرامية.. وبالالتقاء حول فكرة الوطن الجامعة وليس الكراهية المتمكنة في النفوس..

لتتوقف هذه الحرب القذرة، فقد كشفت العورات وأصّلت العداوات وغرست الحقد بين بني الوطن الواحد.. ليتوقف هذا العنف العبثي قبل فوات الأوان..

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