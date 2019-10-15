سلسلة حرائق هائلة تجتاج بعض المناطق في لبنان

اندلعت سلسلة حرائق ضخمة بمناطق عدة في لبنان ، تحديداً من مدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، دون تصريح رسمي من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها حوالي 200 آلية من الدفاع المدني.

هذا وتعمل طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا