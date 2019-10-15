إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطار برشلونة بسبب الاحتجاجات

أُلغيت عشرات الرحلات الجوية في مطار برشلونة أو تأجلت اليوم الثلاثاء، مع استمرار الآثار المترتبة على الاحتجاجات العنيفة ضد إصدار أحكام بسجن تسعة من الزعماء الانفصاليين في كتالونيا.

وقد تم اليوم الثلاثاء، إلغاء ما لا يقل عن 45 رحلة تماما، واضطر الكثير من الركاب إلى قضاء الليل في المطار، بعد الاحتجاجات التي جرت مساء أمس الإثنين، وأدت إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية.

وبخلاف ذلك، كان الوضع في برشلونة هادئا نسبيا صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من استمرار تأثر حركة القطارات بصورة جزئية.

وتجمع آلاف المتظاهرين في المطار، في محاولة لإغلاق طرق الوصول، ووقف جميع العمليات الجوية، بعد أن قضت المحكمة العليا في إسبانيا بسجن تسعة من الزعماء الانفصاليين لمدة تسعة أعوام على الأقل، بسبب أدوارهم في استفتاء للاستقلال عن البلاد.

وقد أصيب 70 شخصا على الأقل واعتُقل ثلاثة نشطاء، في الاحتجاجات التي جرت في المطار وأجزاء أخرى من شمال إسبانيا، بحسب تقارير تلفزيونية إسبانية، كما تم الإبلاغ عن اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، استخدمت فيها الشرطة الرصاص المطاطي.

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء في أكتوبر 2017، لإعلان استقلال إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يضم مدينة برشلونة. وكانت محكمة إسبانية قد أعلنت عدم قانونية الاستفتاء قبل إجرائه، ومع ذلك تم إجراؤه ووافقت أغلبية المشاركين على الانفصال عن إسبانيا، وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس الذي تلقى حكما بالسجن لمدة 13 عاما، وهي أطول فترة بالمقارنة مع باقي المدانين.

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