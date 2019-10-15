السعودية: طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام بات قريبا جدا

أعلن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة عملاق صناعة النفط السعودي “أرامكو”، أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح “قريبا جدا جدا”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال مشاركته في المنتدى السعودي – الروسي المنعقد في الرياض أمس الإثنين، إن الإعلان عن نية الإطلاق “أقرب مما تتخيلون”، واصفًا عملاق النفط السعودي بأنها “أفضل شركة موجودة في العالم”.

وأضاف: “لولا سرعة الاستجابة بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة على معامل أرامكو لقفز سعر النفط إلى 130 دولاراً في شهرين، الأمر الذي كاد أن يضع الاقتصاد العالمي في حالة ركود كبيرة “.

ومن المتوقع أن يمنح مجلس إدارة أرامكو موافقته النهائية على المضي قدما في الخطة الخاصة بهذا الطرح هذا الأسبوع، وتقوم الشركة في هذه الأثناء بتسريع التحضير للاكتتاب العام، حيث تسعى إلى أن يتم إدراج أسهمها في البورصة السعودية بحلول نوفمبر المقبل.

وأوضح الرميان أن المملكة أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار من الاستثمارات في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

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