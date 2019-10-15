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الدرس التونسي المتجدد.. اجتمعوا على مصلحة الوطن … بقلم / محمد الامين

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الدرس التونسي المتجدد.. اجتمعوا على مصلحة الوطن … بقلم / محمد الامين

الجوار التونسي يقدم درسا آخر في استحقاق انتخابي برتبة مهرجان احتفالي التحمت فيه كل القوى الوطنية واتحدت لتصعيد مرشح بتأييد شبابي جارف.. أما شبابنا فما يزال المتحاربون يصرون على إهلاكه وطحنه في الحروب بلا رادع من خلق ولا ضمير..

النساء التونسيات اللواتي زحفن إلى مراكز الاقتراع بنسبة تكاد تعادل نسبة الرجال يثبتن مرة أخرى أن المرأة العربية لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه لخدمة الأوطان.. أما المرأة الليبية فهي إما أسيرة أو أرملة أو ثكلى أو مهجّرة.. باسم ماذا؟ ولمصلحة من؟ لا إجابة.. بل لا أحد يجرؤ على الإجابة..

الحروب لا تبني الأوطان..

أشقاؤنا التوانسة يكادون يتبادلون اللكمات على الشاشات وفي المنتديات والمقاهي، لكن لا أحد منهم يفكر في إلغاء الآخر أو شطبه.. ولا أحد يفكّر أو يخطّط للخلاص من نصف سكان بلده أو شيطنتهم أو تجريمهم أو إخضاعهم بمنطق السلاح والقتل.. لا أحد.. ونفس القول ينطبق على الأشقاء في الجزائر، الذين يتظاهرون في أيام الجُمُع منذ شهور في سلمية ونظام وتحضّر، ويعودوا إلى بيوتهم وأعمالهم في هدوء بعد التعبير عن مطالبهم، ممّا منح حراكهم خصوصية غير معهودة في الشارع العربي..

ليتنا نستوعب الدروس ونتوقف لبعض الوقت عن القتل والقصف والعداء..

الحروب لا تبني الأوطان..

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • يا حمار تونس فيها جيش وطنى يحمى العملية للانتخابية ولا يوجد عنهم مليشيات تسيطر على العاصمة ليس عندهم البقرة ولا ابو دراع الصندوق وﻻ غنيوة ولا كاره ولا باقى المليشيات الارهابية لهذا خرجوا لينتخبوا بحرية رغم بعض تجاززات الخوان بتسيس القضاء وحبس مرشح يحرمهم من دخول الاعادة المهم شربوها سادة وسقط مورو ولد موزه نائب رئيس حزب النهبة ومرشده راشى الفنكوشى وهو من شر ما خلق تتهم مليشياته السرية بقتل المعارضين فذيل الكلب الاخوانى عمره ما هايتعدل لكن سيتاتى يوم قريب يثور فيه الشعب التونسى صد الخوان

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