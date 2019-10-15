الدرس التونسي المتجدد.. اجتمعوا على مصلحة الوطن … بقلم / محمد الامين

الجوار التونسي يقدم درسا آخر في استحقاق انتخابي برتبة مهرجان احتفالي التحمت فيه كل القوى الوطنية واتحدت لتصعيد مرشح بتأييد شبابي جارف.. أما شبابنا فما يزال المتحاربون يصرون على إهلاكه وطحنه في الحروب بلا رادع من خلق ولا ضمير..

النساء التونسيات اللواتي زحفن إلى مراكز الاقتراع بنسبة تكاد تعادل نسبة الرجال يثبتن مرة أخرى أن المرأة العربية لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه لخدمة الأوطان.. أما المرأة الليبية فهي إما أسيرة أو أرملة أو ثكلى أو مهجّرة.. باسم ماذا؟ ولمصلحة من؟ لا إجابة.. بل لا أحد يجرؤ على الإجابة..

الحروب لا تبني الأوطان..

أشقاؤنا التوانسة يكادون يتبادلون اللكمات على الشاشات وفي المنتديات والمقاهي، لكن لا أحد منهم يفكر في إلغاء الآخر أو شطبه.. ولا أحد يفكّر أو يخطّط للخلاص من نصف سكان بلده أو شيطنتهم أو تجريمهم أو إخضاعهم بمنطق السلاح والقتل.. لا أحد.. ونفس القول ينطبق على الأشقاء في الجزائر، الذين يتظاهرون في أيام الجُمُع منذ شهور في سلمية ونظام وتحضّر، ويعودوا إلى بيوتهم وأعمالهم في هدوء بعد التعبير عن مطالبهم، ممّا منح حراكهم خصوصية غير معهودة في الشارع العربي..

ليتنا نستوعب الدروس ونتوقف لبعض الوقت عن القتل والقصف والعداء..

الحروب لا تبني الأوطان..

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